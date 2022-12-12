شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري الأبطال.. الأهلي فى مواجهة متكررة مع صن داوينز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت فعاليات قرعة دوري أبطال إفريقيا منذ قليل، حيث أسفرت القرعة على مواجهة معتادة بين النادي الأهلي وصن داوينز فى دور المجموعات للمرة الثالة على التوالي، حيث سبق وأن وقع الفريقين فى نفس المجموعة خلال النسختين السابقتين 2020-2021، 2021-2022.

ووقع الأهلى فى المجموعة الثانية التى تضم أندية صن داوينز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني، فى أحدي المجوعات النارية بالبطولة، فى الوقت الذي تجنب المارد الأحمر الوقوع مع الزمالك فى مجموعة واحدة، بعد أن كانت هناك إحتمالات لوقوعهما فى مجموعة واحدة.



تاريخ مواجهات الأهلى وصن داوينز!

وسبق أن تواجه الأهلى مع صن داوينز فى 10 مواجهات سابقة، تمكن المارد الأحمر من الفوز فى 3 مواجهات فقط، فى حين تعرض للهزيمة للهزيمة فى 3 مباريات آخري، فيما حسم التعادل 4 مواجهات بين الفريقين، مما يؤكد على الإثارة والندية فى مباريات الفريقين بالآونة الأخيرة.



صن داوينز الذكري الأسوء للأهلي!

ويعد صن داوينز صاحب الذكري الأسوء للنادي الأهلي فى البطولات الأفريقية، بعدما تمكن من الفوز على المارد الاحمر بخماسية نظيفة، فى ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا 2019،جيث تعد هذه الهزيمة هى الاكبر للقلعة الحمراء فى تاريخ مشاركاته فى البطولة.