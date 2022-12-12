شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية.. نتائج قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 ومواعيد المباريات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منذ قليل، أحداث قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023، حيث شهدت على العديد من المواجهات القوية، حيث يشارك بها الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية.

وجائت نتائج قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023، كالآتي:-

المجموعة الأولى: الوداد ، بيترو أتليتكو، شديدة القبائل، فيتا كلوب.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، صن داونز، الهلال السوداني، القطن الكاميروني.

المجموعة الثالثة: الرجاء المغربي، حرية، سيمبا، فيبرس.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي ، الزمالك، شباب لوسداد، المريخ السوداني.

مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وتنطلق منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بدوري أبطال إفريقيا خلال شهر فبراير القادم، وستُلعب المباريات على مدار شهرين، على أن تنتهي 1 أبريل 2023.

الجولة الأولى تُقام يومي 10 و11 فبراير 2023، وبعدها بأسبوع ستقام الجولة الثانية، وبالتحديد يومي 17 و18.

الجولة الثالثة تنطلق يومي 24 و25 فبراير 2023، وبذلك ستنتهي موجهات الذهاب، وستُقام الجولة الرابعة يومي 7 و8 مارس 2023.

الجولة الخامسة تبدأ يومي17 و18 مارس 2023، على أن تختتم مواجهات دور المجموعات يومي 31 مارس و1 أبريل 2023.