شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وتصنيف الأندية! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد عاشقي كرة القدم العربية والأفريقية لإنتظار سحب قرعة دوري المجموعات ببطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الأفريقية، حيث من المقرر أن تقام القرعة اليوم فى الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، على أن يتم سحب القرعة فى أحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

يأتي ذلك بعد أن كان من المقرر أن يتم سحب القرعة خلال الشهرين الماضيين، ولكن تم تأجيل القرعة لأسباب تسويقية على حسب ما ورد من الإتحاد الأفريقي "كاف" فى ذلك التوقيت، بجانب وجود مشاكل تقنية فى بث فعاليات القرعة بشكل مباشر عبر الحساب الرسمي للإتحاد الأفريقي.



تصنيف أندية دوري أبطال إفريقيا المتأهلة!

وجاء تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي المصري – الوداد المغربي – الترجي التونسي – الرجاء المغربي.

التصنيف الثاني: صن داونز الجنوب أفريقي – الزمالك المصري – بيترو دي لواندا الأنجولي – حوريا الغيني.

التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني – شباب بلوزداد الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري – الهلال السوداني.

التصنيف الرابع: القطن الكاميروني – المريخ السوداني – فايبرز الأوغندي – فيتا كلوب الكونغولي.



القنوات الناقلة لفعاليات سحب القرعة

ومن المقرر أن يتم نقل عملية سحب القرعة بشكل مباشر عبر قناة أون تيم سبورت 1،بجانب صفحة الإتحاد الأفريقي الرسمية علي منصتي الفيسبوك واليوتيوب.