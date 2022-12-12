شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقف سالم الدوسري من مواجهة النصر في ديربي الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، موقف سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب السعودي من مواجهة النصر، في ديربي الرياض.

وكان الدوسري تعرض للإصابة التي لحقت به مع المنتخب السعودي في آخر مبارياته أمام المكسيك، ضمن منافسات نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأكدت "صحيفة الرياضية السعودية" أن الدوسري بدأ يستجيب للبرنامج العلاجي الموضوع له، وأنه يسير بالشكل المطلوب للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.

وتابعت: "الدوسري ستكتمل جاهزيته قبل مواجهة الديربي أمام النصر في 25 ديسمبر الجاري علي ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي".

من ناحية أخرى كشف الجهاز الطبى لنادي الهلال عن طبيعة إصابة 7 لاعبين بالفريق ومدة غيابهم خلال الفترة المقبل خاصة بعد انتهاء مشاركة الأخضر فى مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب السعودي ودع منافسات كأس العالم المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بعد خروجه من الدور الأول.

وأكد الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الإصابات هي "سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد العويس ومحمد البريك وعلي البليهي وياسر الشهراني ومتعب الفرج.

وتابع حساب الهلال: "طبيعة إصابة اللاعبين السبعة وفقا لما للجهاز الطبى، وكذلك البرامج العلاجية التى سيتم تنفيذها، جاءت كالتالى:

محمد العويس إصابة فى عضلة الكتف ويحتاج إلى أسبوعين، ومحمد البريك إصابة فى عضلة الساق الخلفية ويحتاج إلى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

سلمان الفرج إصابة فى عظم الساق ويحتاج إلى ستة أسابيع، وسالم الدوسري إصابة فى أربطة المفصل ويحتاج إلى فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

على آل بليهي إصابة فى العضلة الخلفية ويحتاج إلى فترة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع، ياسر الشهراني يخضع لمتابعة طبية لسير برنامجه، متعب المفرج يخضع لمتابعة طبية لسير برنامجه.