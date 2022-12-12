شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب غياب عبد الله السعيد عن مباراة الزمالك الأخيرة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره نادي بيراميدز العنيد بهدف نظيف، فى الجولة السابعة من منافسة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفارس الأبيض إنتصاراته ويحقق فوزه الثاني على التوالي، لينفرد بالمركز الثاني ويزاحم الأهلي بشدة فى رحلة الدفاع على اللقب.

فى الوقت الذي غاب فيه عبد الله السعيد، نجم وصانع ألعاب نادي بيراميدز، على الرغم من عدم تعرض اللاعب لأي إصابات، ليفاجئ الجميع بقرار إستبعاد اللاعب عن المباراة قبل ساعات قليلة من إنطلاقها، الشئ الذي أثر بشدة فى إيقاع وسط ملعب الفريق الضيف، والذي تعرض لهزيمته الأولى فى المسابقة.



مصطفي فتحي سبب غياب اللاعب!

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن السبب الرئيسي وراء إستبعاد السعيد، هو مشادة نتجت بينه وبين مصطفي فتحي جناح الفريق، قبل مباراة الزمالك الأخيرة، مما استدعي إستبعاد اللاعب من القائمة بعد التأكد أنه السبب فى إقتراف هذه الأزمة.

فى حين أكدت بعض التقارير الآخري أن اللاعب دخل فى أزمة جديدة مع المدير الرياضي لفريق بيراميدز هاني سعيد، مما دفع الجهاز الفني للفريق لإستبعاد اللاعب لأسباب سلوكية وتأدبية، على أن يعود للمشاركة فى المباريات بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.



جدول ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك

وما زال الأهلى يعتلي صدارة ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، فى حين يحل نادي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 14 نقطة، فيما توقف رصيد نادي بيراميدز عند النقطة 11،فى المركز الخامس بترتيب جدول المسابقة.