شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك وبيراميدز المثيرة بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي الزمالك لخوض تحدي قوي بعد لحظات، حينما يواجه نظيره بيراميدز فى الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعي الفارس الأبيض فى مواصلة إنتصاراته وعروضه القوية بعد تفوقه برباعية فى مباراة الجيش الأخيرة بالجولة الماضية.

فى حين يسعي نادي بيراميدز لتحقيق المزيد من الإنتصارات، بعدما نجح الفريق فى تحقيق الفوز فى آخر جوالتين بالمسابقة، بجانب عدم تعرضه لأي هزيمة حتى الآن، مما يشعل من قوة المنافسة فى ظل التقارب الشديد فى المستوي الحالي بين الفريقين، بجانب إتسام مباريات الثنائي بالإثارة والندية.



موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم الأحد، فى الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة بيراميدز

وأعلن المدرب البرتغالي فيريرا عن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز وجاء مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - حمزة المثلوثى - حسام عبد المجيد - مصطفي الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - مصطفي شلبي.

خط الهجوم: يوسف حسن.



تشكيل بيراميدز الرسمي لمباراة الزمالك

بينما جاء تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاته توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.