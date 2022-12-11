ولي العهد يبحث تعزيز العلاقات مع الصومال وجيبوتي والقمر وليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، خلال استقباله في الرياض أمس الأول، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن الشيخ محمود، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد المولد.

فيما حضر من جانب جمهورية الصومال الفيدرالية، وزير الخارجية والتعاون الدولي أبشر عمر جامع، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى المملكة سالم معو حاجي، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية في مصر إلياس أبوبكر، والمستشار الخاص للرئيس طاهر جيلي، ونائب مدير عام الرئاسة محمد أمين، ومدير الإدارة العربية في وزارة الخارجية مصطفى دقال، والمستشارة جيهان حسن شيخ، ومديرة مكتب الرئاسة هندا علي.

من جهة أخرى استعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال استقباله في الرياض أمس الأول، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد عبر دولة رئيس الوزراء اللبناني عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان والدور الأساسي للمملكة في إرساء المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف.

كما أكد دولته على التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة وكل الدول العربية لا سيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتم التأكيد خلال الاستقبال على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.

وأكد ولي العهد ، حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق.

كما بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدى استقباله في الرياض، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وآفاق التعاون بين البلدين وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ليبيا عبدالعزيز المطر.

فيما حضر من الجانب الليبي، محافظ بنك ليبيا المركزي الصديق الكبير، ومستشار المجلس الرئاسي خالد كعيم، والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى المملكة فاتح بشينه.

كما بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدى استقباله في الرياض، رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، فرص التعاون الثنائي بين البلدين.

حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة عطا الله الزايد.

فيما حضر من جانب جمهورية القمر المتحدة، وزير الدولة المكلف بالعالم العربي قسم لطفي، ورئيس لجنة القانون بالبرلمان القمري علي بكاري، ومنسق برامج ومشروعات التنمية عثمان عبد، والسفير لدى المملكة الحبيب عباس.

واستعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال استقباله في الرياض، رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.

حضر الاستقبال، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.

فيما حضر من جانب جمهورية جيبوتي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمود يوسف، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية محمد دعاله.