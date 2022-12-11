ضبط 4.4 كجم شبو بحوزة مقيمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزتهما 4.4 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو»، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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