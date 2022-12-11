الإيقاع بسارقي كبار السن بعد ترصدهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في الترصد لكبار السن وإيهامهم بتقديم المساعدة لهم ونشل ما بحوزتهم من مبالغ مالية وحقائب شخصية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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