الهلال الأحمر بمكة يرفع جاهزيته للحالة المطرية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة جاهزيته القصوى وذلك تزامناً مع تحذير المركز الوطني للإرصاد عن الحالة المطرية لبعض محافظات منطقة مكة المكرمة. وأكد مدير الفرع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(98) مركزا إسعافيا بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية. ودعا جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها، مضيفاً أن الهيئة تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997)، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ لاقدر الله.



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