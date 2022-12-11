تعليم الطائف يعلق الدراسة بسبب توقعات الحالة المطرية

الهلال الأحمر بمكة يرفع جاهزيته للحالة المطرية رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة جاهزيته القصوى وذلك تزامناً مع تحذير المركز الوطني للإرصاد عن الحالة المطرية لبعض... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1444 هـ 17 جمادى الأولى 1444 هـ

الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على بعض المناطق دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر من احتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1444 هـ 17 جمادى الأولى 1444 هـ

الأرصاد: رفع درجة التنبيه المتقدم إلى "تحذير" في مكة أعلن المركز الوطني للأرصاد عن رفع درجة التنبيه المتقدّم إلى تحذير في منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل)، حتى... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1444 هـ 17 جمادى الأولى 1444 هـ

تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية غدا والدوام عبر منصة مدرستي أعلنت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاثنين للطلبة في مدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناء على التقارير الواردة من... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1444 هـ 17 جمادى الأولى 1444 هـ

تعليم مكة يعلق الدراسة غدا ويحولها عن بعد أعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، وتحويلها عن... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1444 هـ 17 جمادى الأولى 1444 هـ

وزير العدل يدشن المحكمة التجارية النموذجية بهوية معيارية حديثة دشن وزير العدل وليد الصمعاني، المحكمة التجارية بالرياض، كمحكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1444 هـ 17 جمادى الأولى 1444 هـ

تكليف العبداللطيف رئيساً تنفيذياً لهيئة الإعلام المرئي والمسموع أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قراراً بتكليف... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1444 هـ 17 جمادى الأولى 1444 هـ

إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة بلقاح كوفيد - 19 للمعتمرين القادمين من تركيا أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة بلقاح فيروس (كوفيد- 19) لكافة المعتمرين... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1444 هـ 17 جمادى الأولى 1444 هـ

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