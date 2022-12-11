الأرصاد: رفع درجة التنبيه المتقدم إلى "تحذير" في مكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن رفع درجة التنبيه المتقدّم إلى تحذير في منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل)، حتى العاشرة من صباح غد الاثنين، فيما يتوقع امتداد الحالة المطرية إلى المحافظات الساحلية خلال هذه الليلة وصباح الغد. وقال المركز :"نرجو من الجميع التقيد بتعليمات الجهات المعنية".



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