تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية غدا والدوام عبر منصة مدرستي

أعلنت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاثنين للطلبة في مدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع.
وأفادت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
كما تم تعليق الدراسة في جامعة جدة غدا واستمرار دوام الموظفين عن بعد.
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