تعليم مكة يعلق الدراسة غدا ويحولها عن بعد

أعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، وتحويلها عن بعد ليوم غد الاثنين. وأكدت أن هذا القرار يأتي بناء على ما وردها من المركز الوطني للأرصاد وحرصا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية والإدارية.



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