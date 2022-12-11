شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الأهلي تنتعش ب210 ألف دولار بعد تأهل المغرب لنص نهائي المونديال! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النادي الأهلى المصري من تحقيق إستفادة مادية كبيرة بعد صعود المغرب إلى قبل نهائي المونديال، يأتي ذلك بسبب مشاركة النجم المغربي بدر بانون، مدافع الفريق السابق، رفقة أسود الأطلس فى كأس العالم الحالية، حيث تنص قوانين الإتحاد الدولي "فيفا" على إستفاد الأندية التى لعب أي لاعب دولي.

ومن ثم فإن أندية قطر القطري والأهلى المصري يستحقان الإستفادة المادية لما حققه بانون رفقة المنتخب المغربي فى كأس العالم، مع إحتمالية مضاعفة المبلغ إذا ما تمكنت المغرب من الصعود إلى المبارة النهائية، وتفجير مفاجأة مدوية فى إقصاء فرنسا بطل العالم، من الدور قبل النهائي.

ليصل إجمالي المبلغ الذي أستفاد به الأهلى حتى الآن من بانون 210 ألف دولار، أي ما يقارب من 7 مليون جنيه مصري، الشئ الذي سيساهم بشكل كبير فى إنعاش خزانة الفريق بصورة جيدة قبل المريكاتو الشتوي القادم.

بانون ينقذ موقف كهربا مع الأهلي!

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن النادي الأهلي قد يفكر فى تحويل المبالغ المالية التى ستدخل حساب المارد الأحمر فى دفع غرامة لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا"، فى الوقت الذي أكد أكتر من مصدر مسئول أن اللاعب سيشارك مع الفريق بشكل طبيعي فى يناير بعد دفع غرامة اللاعب كاملة.



كولر يحذر لاعبيه من التهاون أمام الإتحاد

وفى سياق منفصل، حرص المدرب السويسري مارسيل كولر على تحذير لاعبيه من التهاون أمام الإتحاد فى مباراة الغد، خاصة أن الفريق ظهرت به بعض المشاكل الدفاعية فى الآونة الأخيرة، على الرغم من سلسلة الإنتصارات المتتالية التى يحققها الفريق وتصدره للدوري المحلي.