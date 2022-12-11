تكليف العبداللطيف رئيساً تنفيذياً لهيئة الإعلام المرئي والمسموع

ويتمتع الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الإعلام المرئي والمسموع العبداللطيف بخبرة تقارب 20 عامًا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من خلال قيادة فريق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتطوير مؤشرات التحول الوطني الرقمي وقياس أثرها على مستوى القطاعات، والإشراف على إستراتيجية التحول في قطاع التعليم. ويحمل العبداللطيف درجة الدكتوراه في علوم الحاسب بجامعة هاريت وات الاسكتلندية وماجستير علوم الحاسب من جامعة أدنبرة بأسكتلندا وبكالوريوس علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود.
كما شغل منصب وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير، وتقلد منصب نائب رئيس وحدة التحول الرقمي في اللجنة الوطنية للتحول الرقمي. وتسلم قبل ذلك مناصب عدة أبرزها عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات بجامعة الملك سعود والمستشار المشرف على إدارة المشاريع. وكانت بداية مسيرة العبداللطيف الأكاديمية من خلال عمله أستاذًا مساعدًا بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود ومحاضرًا بجامعة هاريت وات بأسكتلندا، و عمل قبل التحاقه بالمجال الأكاديمي محللًا للنظم في البنك المركزي السعودي "ساما".
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