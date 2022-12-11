شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. التشكيل المثالي للدور ربع النهائي بالمونديال! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الموقع العالمي Sofa score عن التشكيل المثالي للدور ربع النهائي بعد أن تم الكشف أضلاع المربع الذهبي للمونديال الحالي، حيث تواجد الثنائي المغربي يحيي عطية الله ويامق، ضمن التشكيلة الأساسية لدور الثمانية، بعدما قدم الثنائي مباراة أكثر من رائعة أمام البرتغال أمس.

وعلي الرغم من حصد الحارس المغربي ياسين بونو على جائزة رجل المباراة أمس، إلا أنه لم يتواجد ضمن التشكيلة الأساسية فى هذا الدور، بعدما وقع إختيار الموقع على الحارس الكرواتي ليافكوفيتش، والذي قدم مباراة ملحمية آخري أمام البرازيل فى المباراة التى اقيمت مساء الجمعة الماضية.



المغرب تنفرد برقم قياسي بالمونديال!

ويعد منتخب المغرب أقل المنتخبات إستقبالًا للأهداف فى المونديال الحالي، بعدما استقبل أسود الأطلس هدف وحيد فى مشوار البطولة حتى، ليمتلك المنتخب المغربي أقوى خط دفاع فى كأس العالم الحالية والمقامة فى قطر، فى إنجاز جديد يضاف للمنتخبات العربية والأفريقية.



النصيري يدخل تاريخ المغرب بالمونديال

وأصبح النجم المغربي يوسف النصيري بهدفه فى مباراة الأمس، الهداف التاريخي للمنتخب المغربي فى المونديال برصيد 3 أهداف، كما تصدر قائمة الهدافين العرب فى المونديال بالمناصفة مع العديد من اللاعبين على رأسهم سالم الدوسري نجم الهلال السعودي.