شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. اشتباكات بين الجماهير المغربية والأمن الفرنسي في باريس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسي والجالية المغربية في باريس، بعد تأهل المنتخبين إلى نصف نهائي كأس العالم.

وكان المنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي المدير الفني، نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعد إقصاء المنتخب البرتغالي بهدف دون رد بالمباراة بربع نهائي البطولة.

من ناحية أخرى، استطاع المنتخب الفرنسي في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المونديال، بعد تخطي المنتخب الإنجليزي بصعوبة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وشهد شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، اشتباكات للجماهير الفرنسية والمغربية مع الشرطة الفرنسية عقب انتهاء مباراة المغرب والبرتغال، وذلك قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الفرنسي والمغربي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

واحتشد آلاف المشجعين الفرنسيين والمغاربة في الشانزليزيه فور انتهاء المباراة للاحتفال بانتصار فرنسا على إنجلترا والمغرب على البرتغال، حيث هتفوا ورفعوا الأعلام وسط انتشار كبير للشرطة.

وأطلقت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين، بعدما دخل عدد منهم في اشتباكات وتحطيم واجهات متاجر، إلى جانب إشعال النيران بشارع فريدلاند القريب من الشانزليزيه.