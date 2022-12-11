شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بيراميدز فى تحدي قوي الليلة بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي الزمالك تحدي قوي الليلة، حينما يواجه نظيره بيراميدز فى الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعي الفارس الأبيض فى مواصلة إنتصاراته وعروضه القوية بعد تفوقه برباعية فى مباراة الجيش الأخيرة بالجولة الماضية.

فى حين يسعي نادي بيراميدز لتحقيق المزيد من الإنتصارات، بعدما نجح الفريق فى تحقيق الفوز فى آخر جوالتين بالمسابقة، بجانب عدم تعرضه لأي هزيمة حتى الآن، مما يشعل من قوة المنافسة فى ظل التقارب الشديد فى المستوي الحالي بين الفريقين، بجانب إتسام مباريات الثنائي بالإثارة والندية.



الزمالك يستعيد غيابته أمام بيراميدز!

ومن المقرر أن يستعيد الزمالك عددًا كبيرًا من لاعبيه فى مباراة اليوم، حيث شهدت القائمة عودة كلًا من محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بجانب الثنائي الجديد نبيل عماد" دونجا "وسامسون أكينولا، بعدما تأكد تعافي اللاعبين من الإصابة الطويلة الأخيرة التى لحقت بهم.



ترتيب الزمالك فى جدول المسابقة!

ويعتلي نادي الزمالك المركز الثاني فى جدول المسابقة برصيد 11 نقطة، خلف النادي الأهلى المتصدر برصيد 15 نقطة، فى حين يحل نادي بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 11 نقطة، أي نفس عدد رصيد نقاط الفارس الأبيض ولكنه متأخرًا بفارق الأهداف.



موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم الأحد، فى الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.