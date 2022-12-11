شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022..تقارير صحفية تشير لرفع مقاعد المنتخبات الأفريقية فى المونديال! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت بعض التقارير الصحفية أن هناك نية وإتجاه صريح لرفع مقاعد المنتخبات الأفريقية فى المونديال القادم، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته المغرب فى التواجد بالدور قبل النهائي بالمونديال على حساب البرتغال، بعدما كان تم الإكتفاء بخمس مقاعد فقط للمنتخبات الأفريقية بكأس العالم.

وأضافت التقارير أن المنتخبات الأفريقية المشاركة فى المونديال القادم لن تقل عن 7 مقاعد قابلة للزيادة، الشئ الذي يزيد من حظوظ بعض المنتخبات الأفريقية الكبيرة فى القلعة السمراء بالتواجد، أمثال الجزائر ومصر ونيجيريا، مما يضع الكرة العربية والأفريقية فى سياقها العالمي والعربي الصحيح.



المغرب تنصف العرب أمام إنفانتينو!

ونجحت المغرب فى إبهار العالم بنتائجها وأدائها غير المتوقع بالمونديال، الشئ الذي يجبر إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولى، بالإعتراف بالكرة العربية والإفريقية فى الفترة القادمة، بعد التهاون الشديد وإنتقاص حقوقهم فى الفترة الأخيرة، مقارنة بالمنتخبات الأوروبية.



الركراكي يدخل تاريخ المغرب!

ونجح المدرب المغرب وليد الركراكي، فى تحقيق إنجاز غير مسبوق للمدربين العرب، حيث يعد المدرب المغربي هو أول مدرب عربي يصل لقبل نهائي المونديال، الأمر الذي يعد بمثابة الإنجاز التاريخي للمدرب، لا سيما أن هذا الرقم قد لا يتم تحطيمه فى المستقبل مرة أخري.