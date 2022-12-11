شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. المغرب تحقق رقم قياسي جديد بعد التأهل لنصف النهائي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح منتخب المغرب فى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمس، بعدما تمكن من التفوق على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، ليواصل المنتخب المغربي صحوته فى البطولة وإنطلاقته المميزة فى واقعة غير مسبوقة للمنتخبات العربية والأفريقية.

وحقق المنتخب المغربي رقمًا قياسيًا فى المونديال الحالي، كونه يمتلك أقوي خط دفاع فى البطولة، بعدما استقبلت المغرب هدف وحيد فقط فى البطولة حتى الآن، الشئ الذي يعكس صلابة الخط الدفاعي لأسود الأطلس والروح العالية التى يتميز بها اللاعبين فى منافسات البطولة.



الأفضل فى العالم فى إنتظارك يا بونو!

وواصل الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب نادي إشبيلية الإسباني، تألقه الكبير فى المونديال الحالي، بعدما حافظ على نظافة شباكه فى جميع مباريات الأدوار الإقصائية حتى الآن، مما يعكس الخطوة القادمة للاعب والتى من الممكن أن تضعه فى خائنة أفضل حراس العالم.

وحصد بونو على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأمس، بفضل تصدياته الحاسمة فى شوط اللقاء الثاني، قبل أن يقرر اللاعب منح جائزته لزميله فى المنتخب يوسف النصيري صاحب هدف المباراة الوحيد، والفوز التاريخي للمغرب على المنتخب البرتغالي.



موعد مباراة المغرب وفرنسا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب الفرنسي يوم الأربعاء القادم، فى الدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.