شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. فرنسا تضرب موعدًا مع المغرب فى الدور قبل النهائي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح منتخب فرنسا فى تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2/1، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،حيث تمكن من المنتخب الفرنسي من تحقيق فوزه الأول على منتخب الأسود الثلاثة فى تاريخ منافسات المنتخبين فى المونديال، ليضرب موعدًا أمام المغرب فى الدور قبل النهائي.

وكان منتخب المغرب قد صعد للدور قبل النهائي بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره البرتغالي فى مفاجأة مدوية بالبطولة، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا المربع الذهبي، ومن ثم فإننا سنكون على وشك مواجهة مثيرة آخري بين أسود الأطلس والديوك الفرنسية بالمونديال.



جيرو ينقذ فرنسا ويواصل أرقامه القياسية!

وتمكن جيرو من قيادة المنتخب الفرنسي فى العبور إلى دور قبل النهائي، بعدما تمكن من تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز للديوك فى الربع الأخير من المباراة، بجانب وصوله إلى هدفه الرابع فى البطولة ليتساوي مع ليونيل ميسي ويصبح على بعد خطوة واحدة من مبابي المتصدر للقائمة بخمس أهداف.



هاري كين يحطم آمال الإنجليز!

وعلى عكس المتوقع من المهاجم الإنجليزي هاري كين، أهدر اللاعب ركلة جزاء فى وقت حاسم من المباراة، بعدما كان منتخب بلاده متأخرًا فى النتيجة، ليسدد اللاعب ركلة الجزاء الثانية له فى المباراة بشكل غريب فى الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة.

وتأتي غرابة الأمر أن اللاعب قلما ما يهدر ركلات جزاء فى مسيرته، ولكنه قام بإهدار الركلة الأهم فى تاريخ إنجلترا، ليفشل المنتخب الإنجليزي الخفاظ على حظوظه فى حصد اللقب، وينهي اللاعب على آمال إنجلترا عند هذا الحد.