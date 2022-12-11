92.59 % ارتفاعا في مباشرة التصادم المروري

وكشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي لشهر نوفمبر الماضي، انخفاض الحالات المنقولة إلى المستشفيات بنسبة 96.27%، حيث بلغ إجمالي الحالات المنقولة 45.280 حالة مقارنة بشهر أكتوبر التي بلغت 47.033 حالة، وبلغ إجمالي البلاغات الواردة 95.869 بلاغا، وتصدرت مكة المكرمة إجمالي الحالات التي تمت مباشرتها بـ19.638 حالة بنسبة 30.68%.
وتمثلت الحالات التي تمت مباشرتها في: 24 ألف حالة مرضية، التي تصدرت الحالات بنسبة 37.5%، والتصادم المروري ثانيا بـ16.200 حالة بـ25.31%، وغياب عن الوعي ثالثا بـ10 آلاف حالة بـ15.62%، ومشاكل في التنفس رابعا بـ1487 حالة بـ2.32%.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر المناطق من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 19.638 حالة، منها 9672 حالة مرضية، و6482 حالة تصادم مروري، و3920 حادثا لا يمكن الوصول إليه، وحلت الرياض ثانيا بـ17.168 حالة، منها 4925 حالة تصادم مروري، و4777 حالة مرضية، و4168 حالة غياب عن الوعي، والشرقية ثالثا بـ7476 حالة، منها 2518 حالة مرضية، و1234 تصادما مروريا، و906 غيابات عن الوعي، والمدينة المنورة رابعا بـ5684 حالة، منها 2193 حالة مرضية، و823 مشاكل في التنفس، و784 غيابا عن الوعي، وعسير خامسا بـ3832 حالة، منها 937 حالة مرضية، و680 تصادما مروريا، و564 مشاكل في التنفس.
حوادث
%92.59 ارتفاع مباشرة الحوادث
64 ألف حالة تمت مباشرتها
3920 حادثا لا يمكن الوصول إليه
مكة تتصدر الحالات المباشرة
45 ألف حالة منقولة للمستشفيات
95.869 بلاغا
أبرز الحالات المباشرة
الحالة المرضية: 24 ألف حالة
النسبة: 37.5%
التصادم المروري: 16200 حالة
النسبة: 25.31%
غياب عن الوعي: 10 آلاف حالة
النسبة: 15.62%
مشاكل في التنفس: 1487
النسبة: 2.32%
مناطق
مكة: 19.638
الرياض: 17.168
الشرقية: 7476
المدينة: 5684
عسير: 3832
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