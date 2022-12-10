شكرا لقرائتكم خبر عن آل معمر يكشف حقيقة تعاقد الأصفر مع كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي، عن حقيقة تعاقد فريقه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وارتبط رونالدو بالانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي النصر بعد أن أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية على تقديم عرض من النصر لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد من أجل التعاقد مع كريستيانو.

وانتشر فيديو عقب مباراة النصر والميريا الودية لطفل يسأل آل معمر عن حقيقة التعاقد مع كريستيانو ليرد عليه رئيس النادي “إن شاء الله”.

وأوضح آل معمر ذلك في تصريحات عقب نهاية مباراة النصر وألميريا اليوم: "صفوف فريقنا مكتملة ولا نخطط لإي إضافة الإ بقرار من المدير الفني رودي جارسيا".