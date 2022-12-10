شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب المغرب تحدي صعب ومثير الليلة، حينما يواجه نظيره المنتخب البرتغالي، فى الدور الربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،حيث يسعي المنتخب المغربي لمواصلة مفاجأته وتحقيق مفاجأة كونه أول منتخب أفريقي يتواجد فى الدور قبل النهائي بالمونديال حال تحقيق الفوز.

فى حين يسعي منتخب البرتغال لتجنب المفاجأت فى مواجهة أسود الأطلس، ومواصلة الزحف نحو تحقيق اللقب الأول فى المونديال، مما يصدر الغضوط على رونالدو ورفاقه بشكل كبير، على عكس المنتخب المغرب والذي لا يخشي تعرضه للهزيمة حال التعرض لها.

وكان منتخب البرتغال قد تأهل للدور ربع النهائي بعد أن تمكن من إكتساح سويسرا بنتيجة 1/6،فى حين تأهل المنتخب المغربي لهذا الدور بعد أن تفوق على المتادور الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد إنتهاء اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.



موعد مباراة المغرب والبرتغال القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب البرتغالي اليوم السبت، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، على أن تقام فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت القطرية، والتى تعد من أهم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وفرنسا لكونها تملك حق النقل الحصري فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناتي beIN Sports Max 2 و4 beIN Sports Max.