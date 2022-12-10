شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. هل تتمكن المغرب من قلب الطاولة على البرتغال الليلة؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب المغربي لخوض تحدي صعب ومصيري الليلة، حينما يواجه المنتخب البرتغالي، فى الدور الربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، فعلى الرغم أن كافة التوقعات تصب فى صالح البرتغال قبل المباراة، إلا أن أسود الأطلس تطمح لعدم التوقف فى الزئير مواصلة مغامرتها فى البطولة.

وأغلق الركراكى، المدير الفني لمنتخب المغرب، الإحتفالات التى أقامها اللاعبين بعد إقصاء المنتخب الإسباني فى دور ال 16 من البطولة، حيث يحاول المدرب من تغيير ثقافة اللاعب العربي بعد المباريات الكبيرة، لمواصلة الطموح وتحقيق المزيد من الإنجازات وعدم التوقف عند حد معين.



لاعبي المغرب يتعاهدون على الفوز!

وأكد أكثر من مصدر داخل معسكر المنتخب المغربي أن جميع اللاعبين قد تعاهدوا على تحقيق الفوز فى مواجهة البرتغال الليلة، خاصة أن مثل هذه المواجهات والفرص فى التواجد بالدور ربع النهائي بحدث مثل كأس العالم با تتكرر كثيرًا، كما أن مواصلة الأرقام القياسية فى المونديال سيخلد من شأن هذا الجيل لدي جماهير الوطن العربي بأجمعه.



البرتغال تخشي مفاجأت المغرب!

فى حين يسعي المنتخب البرتغالي لتجنب مفاجأت المنتخب المغربي، وعدم الإستهانة به فى لقائه القادم، لا سيما بعدما أقصي بلجيكا وإسبانيا من المونديال الحالي، مما يصدر الضغوط للبرتغال ورونالدو من أجل تحقيق الفوز فى هذه المباراة ومواصلة الحلم نحو تحقيق اللقب.



موعد مباراة المغرب والبرتغال القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب البرتغالي اليوم السبت، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، على أن تقام فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.