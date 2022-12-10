جامعة الراجحي تحقق المركز الأول في مسابقة كأس فرسان علم السموم العرب

ومثل الجامعة طلاب من كلية الطب وكلية العلوم التطبيقية بالمسابقة التي تتكون من ثلاث مراحل اشتملت على اسئلة اختيار من متعدد وحالات اكلينيكية تطبيقية يتشارك في إجابتها جميع أعضاء الفريق، وتأتي مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر لتحقيق أهدافه التي تهدف إلى نشر الوعي الطبي بين طلاب وطالبات الكليات الطبية المختلفة فيما يخص علم السموم وكيفية تقديم الرعاية الطبية لحالات السموم
المختلفة وتعزيز المنافسة العلمية والمهنية بين طلاب وطالبات الكليات الطبية في العالم العربي.
سلط المؤتمر لهذا العام الضوء على الممارسات الحديثة والبحثية، وتطوير الابتكارات الصحية الجديدة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال علم الأدوية والسموم ، ويتضمن المؤتمر بالإضافة إلى البرنامج العلمي، عدد من المسابقات العلمية وورش العمل والتي تستهدف المهنين من جميع التخصصات.
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