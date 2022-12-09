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بطاقة موسم الرياض لكبار السن تُمكنهم من دخول 8 مناطق مجانًا

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شكرا لقرائتكم بطاقة موسم الرياض لكبار السن تُمكنهم من دخول 8 مناطق مجانًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشراكتها مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي التي بدورها تعاونت مع الهيئة العامة للترفيه لإطلاق (بطاقة موسم الرياض) لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.

الدخول مجاني

وتخول البطاقة كبار السن الذين تنطبق عليهم الشروط، للدخول إلى (8) مناطق في الموسم من اختيارهم بشكل مجاني.

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يذكر أن هذه البطاقات تأتي في إطار التعاون القائم بين الجهات المذكورة، وحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تفعيل نظام حقوق كبير السن ورعايته، وتمكين الجهات والأفراد من المسؤولية المجتمعية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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