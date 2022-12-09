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تنويه لقائدي المركبات بشأن صيانة أجزاء من مجسم بوابة مكة المكرمة

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شكرا لقرائتكم تنويه لقائدي المركبات بشأن صيانة أجزاء من مجسم بوابة مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة مكة المكرمة، بدء أعمال الصيانة لبعض من أجزاء مجسم بوابة مكة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر والحد من السرعة.

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صيانة ومعالجة

وقالت أمانة المنطقة المقدسة: بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق، البدء في أعمال صيانة ومعالجات لبعض من أجزاء مجسم بوابة مكة بطريق الأمير ، (جدة السريع) باتجاه محافظة جدة، اعتبارًا من يوم غدٍ السبت حتى يوم الثلاثاء من الساعة 7 صباحًا حتى 3 مساءً.

الحد من السرعة

وتابعت: لذا نود توخي الحذر والحد من السرعة في هذا الجزء من الطريق المشار إليه.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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