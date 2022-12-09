شكرا لقرائتكم توقعات ببدء الحالة الممطرة السابعة منتصف الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تبدأ الحالة الممطرة السابعة منتصف الليلة.

وتابع الحصيني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: إن شاء الله على محافظات الرياض الشمالية فمحافظات الرياض الغربية ثم العاصمة الرياض في ساعات الفجر الأولى فالمحافظات الجنوبية فالأحساء وقطر.

وتوقع الحصيني أن تشهد البلاد أجواء باردة، مضيفًا: احفظوا أنفسكم فالكم السيل، يرافقها موجة برد متوسطة القوة احفظوا أنفسكم وأهلكم.

آخر مستجدات

نشر المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق اليوم، آخر مستجدات الحالة الجوية التي تشهدها منطقتا الرياض والقصيم.

وقال المركز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: آخر المستجدات من صور الرادارات تبين وجود السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، من المتوقع استمرارها وتطورها خلال الساعات القادمة.

توقعات بتساقط برد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، تساقط برد يومي الجمعة والسبت على مناطق الرياض والشرقية والقصيم.

وقال المركز في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الخميس: إن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي لجريان السيول، يصحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، وذلك يومي الجمعة والسبت.