شكرا لقرائتكم سحب رعدية على الرياض والقصيم وتوقعات بتطورها خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر المركز الوطني للأرصاد، آخر مستجدات الحالة الجوية التي تشهدها منطقتا الرياض والقصيم.

وقال المركز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: آخر المستجدات من صور الرادارات تبين وجود السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، من المتوقع- بمشيئة الله تعالى- استمرارها وتطورها خلال الساعات القادمة.

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توقعات بسقوط برد

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، تساقط برد يومي الجمعة والسبت على مناطق الرياض والشرقية والقصيم.

وقال المركز في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الخميس: إن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي لجريان السيول، يصحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، وذلك يومي الجمعة والسبت.

أمطار غزيرة

بدوره، توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، سقوط أمطار غزيرة في مجملها على الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، الجمعة.

وتابع القحطاني: يصحبها جريان السيول والأودية، وتساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة تؤدي لتدني الرؤية الأفقية، فيما تتركّز السبت على العاصمة الرياض.

وأهاب متحدث المركز الوطني للأرصاد، بالجميع التقيد بتعليمات الجهات المعنية، ومتابعة معلومات الطقس.