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فيصل بن فرحان: التعاون مع الجميع فلسفة السعودية وشراكتنا مع واشنطن قائمة

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شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان: التعاون مع الجميع فلسفة وشراكتنا مع واشنطن قائمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لا تتعامل بمسار واحد، وأنها منفتحة على الجميع.

وتابع وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي اليوم، عقب اختتام القمم الثلاث في الرياض: التعاون مع الجميع فلسفة السعودية، وشراكتنا مع واشنطن قائمة، ولا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر.

تعاون مع الجميع:

واستكمل: نرى أن التنافس جيد، لكن الدخول في الاستقطاب سلبي للغاية للاقتصاد والأمن والسلم العالمي، ونتعاون مع الجميع لتحقيق المصالح المشتركة، ولدينا شراكات إستراتيجية مع أمريكا والهند والصين واليابان وألمانيا.

القمم:

وقال الأمير فيصل بن فرحان: حرصت المملكة على عقد القمم لأهمية تعزيز العلاقات وتنمية الشراكات مع الدول المؤثرة كجمهورية الصين، والقمم مع الصين تشكل نقطة انطلاق جديدة بين دولنا وجمهورية الصين الشعبية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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