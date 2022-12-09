شكرا لقرائتكم 100 مبدع من 30 دولة بمؤتمر الموهبة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يفتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غداً، المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والابداع، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ويستمر حتى 14 ديسمبر 2022م بمدينة جدة، تحت عنوان “رحلة نحو المستقبل الجديد”.

100 موهوب ومبدع

ويشارك في المؤتمر نخبة من خبراء العالم في الموهبة والابداع ويحتضن 100 موهوب ومبدع من ثلاثين دولة ومن ارقى جامعات العالم، ليشاركوا في إطلاق منصة عالمية تحتضن الموهوبين والمبدعين من أنحاء العالم، ليساهموا في حل مشكلات العالم المستقبلية والتنمية المستدامة.

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وأوضحت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، أن المؤسسة في هذا العام أعدت للمؤتمر بشكل استثنائي وبصورة غير اعتيادية، وعلى أعلى مستوى من الدقة والتخصص، كون المشاركين في المؤتمر سواء المتحدثين الرئيسيين أو المتحدثين المشاركين من النخبة على مستوى العالم، لإثراء المؤتمر الذي يعني بتمكين الموهبة التي تعد احد أهم مرتكزات ازدهار البشرية.

أهداف المؤتمر

وأشارت إلى أن اختيار المتحدثين الرئيسيين، كان دقيقا لما تقتضيه معطيات الفكرة الرئيسية للمؤتمر، التي تقتضي ضرورة التشارك المعرفي للخروج بأفضل النتائج العلمية المستهدفة, مبينة أن المؤتمر يتناول عدة محاور، أبرزها توفير منصة عالمية للموهوبين، ودعم البحث عنهم، وتعزيز فرص مساهمتهم في ازدهار البشرية والتنمية المستدامة، إلى جانب الذكاء الجمعي ودوره في المستقبل الجديد، وكل ما من شأنه تمكين المواهب، كما سيتناول المؤتمر رحلة غير اعتيادية للعلوم والاكتشافات، وتقديم منهجية حديثة في قيادة الابتكار من خلال منصة الموهوبين العالمية.

ويتيح الموقع الإلكتروني للمؤتمر الحضور الافتراضي ومشاهدة البث المباشر لمجريات المؤتمر والجلسات وجميع الفعاليات.

يذكر أن موهبة قد أطلقت النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للموهبة والابداع بعنوان “تخيل المستقبل” بالشراكة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين في نوفمبر 2020م، وتعد مؤسسة “موهبة” الأولى عالمياً في مجال اكتشاف المواهب ورعايتها وتمكينها، حيث نجحت في اكتشاف ورعاية أكثر من 161 ألف موهوب من الجنسين.