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لقطات لرئاسة ولي العهد قمة الرياض العربية الصينية

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الرياض - محمد الوسيري - نشرت وكالة الأنباء (واس)، لقطات لرئاسة ولي العهد الأمير لقمة الرياض العربية الصينية.

قمة الرياض العربية الصينية:

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رأس ولي العهد “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

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وقبيل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لولي العهد وقادة وفود الدول المشاركة في أعمال القمة.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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