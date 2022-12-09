شكرا لقرائتكم الرئيس الصيني: يجب الحفاظ على سلام المنطقة وتحقيق الأمن المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن القمة العربية الصينية الأولى ستقود العلاقات بين الدول نحو مستقبل أفضل، موضحًا أن العلاقة بين الدول العربية والصين متجذرة منذ طريق الحرير القديم.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة العربية الصينية، أن بكين تسعى إلى تعاون شامل من أجل تعزيز المصالح المشتركة الصينية العربية، موضحًا أن التبادل التجاري بين الدول العربية والصين تجاوز 300 مليار دولار.

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وأشار إلى رفضه مبدأ صدام الحضارات وتصارعها، مشيدًا بالحضارة العربية ودورها في العالم عبر التاريخ.

وأكد الرئيس الصيني أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغيرات كبيرة وعميقة، لافتًا إلى أن الشعوب العربية تنشد التنمية الاقتصادية والرخاء.

وتابع: “يجب الحفاظ على سلام المنطقة وتحقيق الأمن المشترك”، موضحًا أنه يجب التعاون الفعال وخصوصًا في مسائل أمن الغذاء والطاقة.

وأشار الرئيس الصيني “علينا دعم مبدأ عدم التدخل بشؤون الدول الداخلية ويجب تعزيز المواءمة بين التنمية ومبادرة الحزام والطريق”. واستطرد أن القمة العربية الصينية أجمعت على السعي لبناء مستقبل مشترك لعالم جديد، مؤكدًا أنه يجب زيادة التفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والدول العربية.