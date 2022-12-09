شكرا لقرائتكم الإطاحة بمتهور قاد مركبة عكس السير بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة منطقة القصيم، بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض وشرطة منطقة حائل على مواطن لسرقته لوحات مركبة واستخدامها على مركبته والسير بها باتجاه معاكس بتهور وسرعة عالية.

توثيق على مواقع التواصل

وأوضح بيان للأمن العام على حسابه بموقع “تويتر”، أن متابعات الخليج 365 عرضّ سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.