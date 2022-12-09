شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تشكيل المغرب المتوقع أمام البرتغال فى المباراة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب المغرب تحدي صعب ومثير غدًا، حينما يواجه نظيره المنتخب البرتغالي، فى الدور الربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،حيث يسعي المنتخب المغربي لمواصلة مفاجأته وتحقيق مفاجأة كونه أول منتخب أفريقي يتواجد فى الدور قبل النهائي بالمونديال حال تحقيق الفوز.

فعلي الرغم من تحقيق المنتخب المغربي إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية فى التواجد بالدور ربع النهائي بعد التغلب على إسبانيا، إلا أنه لم يتخطي رقم منتخب غانا القياسي، والذي تمكن من الوصول أيضًا للدور ربع النهائي فى مونديال 2010.



موعد مباراة المغرب والبرتغال القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب البرتغالي غدًا السبت، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، على ان تقام فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.



تشكيل المغرب المتوقع لمباراة البرتغال

ومن المتوقع أن يدخل المدرب المغربي وليد الركراكي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سليم أملاح، سفيان امرابط، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري.

الجدير بالذكر أن منتخب المغرب قد تأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح، فيما تأهل منتخب البرتغال إلى هذا الدور بعد إكتساح سويسرا بسداسية مقابل هدف وحيد.