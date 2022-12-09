شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. الركراكي: هدفنا أصبح التتويج بالمونديال الحالي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب المغرب تحدي صعب ومثير غدًا، حينما يواجه نظيره المنتخب البرتغالي، فى الدور الربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،حيث يسعي المنتخب المغربي لمواصلة مفاجأته وتحقيق مفاجأة كونه أول منتخب أفريقي يتواجد فى الدور قبل النهائي بالمونديال حال تحقيق الفوز.

وأكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن الدوافع أصبحت مختلفة بعد الفوز على المنتخب الإسباني فى الدور ثمن النهائي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي الآن ليس عبور عقبة البرتغال فقط ولكن التتويج بكأس العالم فى نسخته الحالية.

وأضاف الركراكي أنه يجب أن نغير ثقافتنا بالتمثيل المشرف فقط والإكتفاء عند هذا الحد، مؤكدًا أن المنتخب المغربي يمتلك الإمكانيات التي تساعده للوصول إلى نقطة أبعد فى المونديال الحالي.



البرتغال تخشي مفاجأت المغرب!



فى حين يسعي المنتخب البرتغالي لتجنب مفاجأت المنتخب المغربي، وعدم الإستهانة به فى لقائه القادم، لا سيما بعدما أقصي بلجيكا وإسبانيا من المونديال الحالي، مما يصدر الضغوط للبرتغال ورونالدو من أجل تحقيق الفوز فى هذه المباراة ومواصلة الحلم نحو تحقيق اللقب.



موعد مباراة المغرب والبرتغال القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب البرتغالي غدًا السبت، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، على ان تقام فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.

الجدير بالذكر أن منتخب المغرب قد تأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح، فيما تأهل منتخب البرتغال إلى هذا الدور بعد إكتساح سويسرا بسداسية مقابل هدف وحيد.