شكرا لقرائتكم رد حاسم على النفي الأمريكي بوجود وساطة سعودية إماراتية في الإفراج عن الأسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ردت مديرة مركز الشرق الأوسط للدراسات، إيلينا سوبونينا، على النفي الأمريكي بوجود وساطة سعودية إماراتية في الإفراج عن الأسرى.

رسالة شكر

وأكدت إيلينا سوبونينا في تصريحات تلفزيونية لبرنامج هنا الرياض الذي يذاع على قناة الإخبارية، أنها على اطلاع بجهود الدولتين في الوساطة منذ أشهر.

وأعربت مديرة مركز الشرق الأوسط للدراسات إيلينا سوبونينا عن فرحها بنجاح صفقة تبادل السجناء، موجهة الشكر للمملكة وللإمارات.

أصعب عملية

ونجحت وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في إتمام أصعب عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا.

وفي البيان المشترك الصادر عن وزارتي الخارجية السعودية والخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، أكد أن “نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسًا لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف”.