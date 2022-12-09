شكرا لقرائتكم “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت “متابعات الخليج 365” لحظة وصول التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة، برفقة والديهما، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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لحظة الوصول

ووصل التوأم السيامي اليوم الخميس، قادمين من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، حيث نُقلوا فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

شكر وعرفان

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد أكد أن هذه المبادرات تجسد إنسانية المملكة العربية السعودية التي بلغ مداها العالم أجمع، رافعًا الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على ما يوليانه من دعم واهتمام للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوهًا بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية.

من جانبهما عبر والدا التوأم عمر رايانو ونورة راليه، عن مشاعر البهجة والسرور التي غمرتهما منذ تلقيهما التوجيه الكريم، معربين عن شكرهما الجزيل وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين، سائلين الله تعالى أن يحفظه ويمد في عمره ويجزيه خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها الخير والأمان.