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أبشر تتيح إسقاط المركبات دون غرامات أو رسوم

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الرياض - محمد الوسيري - أطلقت منصة أبشر خدمة جديدة تتيح إسقاط المركبات من دون غرامات أو رسوم، حتى انتهاء المهلة التصحيحية في 1 مارس 2023م.

خدمة إسقاط المركبات

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن إسقاط المركبات خدمة أطلقتها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تتيح التعرف على مراكز منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها، ومكابس للحديد معتمدة لإسقاط المركبات.

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أنواع المركبات

وأشارت إلى أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها من خلال المراكز المعتمدة، وهي:

ـ مركبة خصوصي.

ـ مركبة نقل عام.

ـ مركبة نقل خاص.

ـ حافلة صغيرة عامة.

ـ حافلة صغيرة خاصة.

ـ مركبة أجرة.

ـ مركبة أشغال عامة.

ـ دراجة نارية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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