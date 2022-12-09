شكرا لقرائتكم نموذج من تسجيل السديس للمصحف المرتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت رئاسة شؤون الحرمين، عن نموذج من تسجيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للمصحف المرتل.

وقالت رئاسة الحرمين في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: نموذج من تسجيل الرئيس العام بالأستوديوهات الخاصة بـ رئاسة شؤون الحرمين بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

تدشين المصحف المرتل غرة رمضان

في وقت سابق، قد أعلنت أن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قد أنهى تسجيل 20 جزءًا من المصحف المرتل.

كما أعلنت رئاسة الحرمين عن تدشين المصحف المرتل غرة رمضان المقبل 1444 هجريًّا.

30 فعالية

وأطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أضخم وأكبر برنامج للاحتفال باليوم الوطني في تاريخ الرئاسة، والذي تضمن 30 فعالية ومبادرة ومسابقة، ومعارض ميدانية افتراضية للتوسعة، وحوارات إثرائية.