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لقطة طريفة لأجنبي يسأل عن زوجته لتناول الطعام

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة طريفة لسائح أجنبي، خلال تناوله الطعام مع مجموعة من المواطنين.

وخلال جلوس السائح لتناول الطعام مع عدد من المواطنين، سأل باللغة الإنجليزية عن زوجته، وطلب إحضارها لتناول الطعام معه.

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رد المترجم

ورد المترجم على السائح وأبلغه أن زوجته في الغرفة الثانية، تتناول الطعام مع السيدات، حسبما أبان مقطع الفيديو.

ودخل السائح والمتواجدون معه في نوبة ضحك بسبب سؤاله عن زوجته، وقال له أحد الحاضرين: “لا تخف عليها من الجوع”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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