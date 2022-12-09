شكرا لقرائتكم لقطة طريفة لأجنبي يسأل عن زوجته لتناول الطعام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة طريفة لسائح أجنبي، خلال تناوله الطعام مع مجموعة من المواطنين.

وخلال جلوس السائح لتناول الطعام مع عدد من المواطنين، سأل باللغة الإنجليزية عن زوجته، وطلب إحضارها لتناول الطعام معه.

قد يهمّك أيضاً

رد المترجم

ورد المترجم على السائح وأبلغه أن زوجته في الغرفة الثانية، تتناول الطعام مع السيدات، حسبما أبان مقطع الفيديو.

ودخل السائح والمتواجدون معه في نوبة ضحك بسبب سؤاله عن زوجته، وقال له أحد الحاضرين: “لا تخف عليها من الجوع”.