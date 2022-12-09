شكرا لقرائتكم إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل اليوم الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة، برفقة والديهما، قادمين من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، حيث نُقلَ التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

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إنسانية المملكة

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المبادرات تجسد إنسانية المملكة العربية السعودية التي بلغ مداها العالم أجمع، رافعًا الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على ما يوليانه من دعم واهتمام للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوهًا بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية.

شكر وامتنان

من جانبهما عبر والدا التوأم عمر رايانو ونورة راليه، عن مشاعر البهجة والسرور التي غمرتهما منذ تلقيهما التوجيه الكريم، معربين عن شكرهما الجزيل وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين، سائلين الله تعالى أن يحفظه ويمد في عمره ويجزيه خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها الخير والأمان.