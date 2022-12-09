القنصل العام الصيني: مرحلة جديدة في الشراكات الاستراتيجية

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وعد الزيارة معلما فارقا في تاريخ العلاقات الصينية العربية، وتعكس تطور الصداقة الصينية العربية ودخولها مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق على أعلى المستويات لتفتح من خلالها آفاقا أرحب لتنمية علاقات الشراكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة تان بانغ لين أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات، أهمها عزيمة قيادة البلدين الصديقين على تطوير علاقات الصداقة والشراكة القائمة بينهما لتكون أكثر ثباتا وقوة لدعم الدفاع عن المصالح الجوهرية المشتركة للبلدين وتنميتها.وعد الزيارة معلما فارقا في تاريخ العلاقات الصينية العربية، وتعكس تطور الصداقة الصينية العربية ودخولها مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق على أعلى المستويات لتفتح من خلالها آفاقا أرحب لتنمية علاقات الشراكة.

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