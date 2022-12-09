الزعماء يتوافدون إلى الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توافد رؤساء عدد من الدول للمشاركة في قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

ووصل ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الصباح، والوفد المرافق له إلى الرياض أمس؛ للمشاركة في (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية).

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما وصل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له إلى الرياض أمس للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي، وسفير جمهورية مصر لدى المملكة أحمد فاروق توفيق.

ووصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والوفد المرافق له إلى الرياض للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

ووصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى الرياض والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

كما وصل رئيس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، والوفد المرافق له إلى الرياض، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

ووصل رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي والوفد المرافق له إلى الرياض، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

كما وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي والوفد المرافق له إلى الرياض للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

ووصل رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

كما وصل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد والوفد المرافق له، إلى الرياض للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

ووصل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد آل سعيد، والوفد المرافق له إلى الرياض، للمشاركة في (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية).

كما وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والوفد المرافق له إلى الرياض، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

ووصل دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان نجيب ميقاتي والوفد المرافق له، إلى الرياض للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

كما وصل رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن الشيخ محمود والوفد المرافق له، إلى الرياض، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني والوفد المرافق له، إلى الرياض أمس للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.