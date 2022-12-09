خطة عمل لتعزيز التعاون مع الصين في مجال الإسكان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو أمس خطة عمل لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي المملكة والصين للتعاون في مجال الإسكان، أغسطس 2016، وذلك على هامش القمة السعودية الصينية.

وتهدف الخطة إلى إثراء محتوى التعاون العملي، وتطوير علاقات ثنائية ودية وتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة بين البلدين وذلك لتنفيذ الرأي المتفق عليه بشأن التعاون في مجال الإسكان.

ووفقا للاتفاقية، وافق الجانبان أخيرا على تشكيل فريق عمل مشترك معني بالتعاون في مجال الإسكان ضمن آلية اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار، لتعزيز التبادلات على المستوى الحكومي، تنسيق السياسات والتخطيط، تحديد المشكلات التي تواجه التعاون بين الرياض وبكين في مجال الإسكان ومعالجتها في الوقت المناسب، وتشجيع الشركات والمؤسسات المالية ومؤسسات البحث في البلدين على توسيع نطاق التبادلات والتواصل، إضافة إلى فرص للتعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة من أجل توسيع التعاون وتوطيده باستمرار بين الجانبين، إذ تمثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجهات أخرى المملكة بهذا الفريق، فيما يمثل الجانب الصيني وزارة التجارة والجمعية الصينية الدولية للمقاولين.

مجالات التعاون تشمل:

