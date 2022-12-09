شكرا لقرائتكم خبر فيديو ترويجي لفيلم الرحلة بالدبلجة الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك» الفيديو الترويجي لفيلم الرحلة بالدبلجة الصينية.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة للطلب العالي من الشركات العالمية لتوزيع فيلم الرحلة، حيث استقطب الفيلم بنسخته الصينية مؤدين أصوات عالميين، مثل الفنان العالمي جاكي تشان، ونخبة من الممثلين.

وسيتم تدشين العرض الأول لفيلم الرحلة في الصين بالتزامن مع إطلاقه في المنصات الصينية الشهيرة نهاية ديسمبر الحالي.

وفيلم «الرحلة» هو أول فيلم سعودي أنميشن سينمائي بالتعاون مع اليابان، حيث جرى إطلاق عرضة الأول في سنة 2021م في عدة دول عالمية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وماليزيا، وإندونيسيا، وغيرها.

فيلم الرحلة:

