شراكة استراتيجية سعودية صينية في الاقتصاد الرقمي والاتصالات وتقنية المعلومات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المملكة شراكة استراتيجية للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي مع جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ إلى المملكة.

ووقع الاتفاقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومن الجانب الصيني وزير الصناعة وتقنية المعلومات وانغ تشيغانغ، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتضع الشراكة إطارا للتعاون بين البلدين الصديقين، يشمل مجالات الاقتصاد الرقمي والاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز البحث والابتكار في مجال التقنيات الناشئة، إضافة إلى تحسين جوانب البنية التحتية للاتصالات، وتمكين نمو ريادة الأعمال الرقمية من خلال نماذج الأعمال الناشئة كالتقنية المالية والتجارة الالكترونية.

كما سيعززان تعاونهما بموجب المذكرة في مجالي الجيل الحديث من تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة والتقنيات الناشئة.

وفي إطار هذه الشراكة سيتعاون الجانبان في مجال تطبيقات التقنيات الرقمية، وإدارة طيف الترددات الراديوية، علاوة على تعاونهما في تطوير وبناء القدرات المحلية في مراكز الاتصال والبيانات، وتطوير المنصات الرقمية وخدمات الحوسبة السحابية، وتوسيع مشاريع الكابلات البحري.

وسيعمل الجانبان السعودي والصيني على تنفيذ بنود شراكتهما من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتنشيط الزيارات بين الخبراء والمختصين من الجانبين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

الشراكة تشمل التعاون في مجالات:

