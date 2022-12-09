شوون الحرمين: لا يوجود حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لأئمة الحرمين الشريفين

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ هاني بن حسني حيدر، عدم وجود أي حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين. وبين المتحدث الرسمي المكانة الرفيعة لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين، وما لهم من شرف وفضل ومكانة في نفوس المسلمين في شتى أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة الحذر من الحسابات الوهمية أو المنتحلة التي تهدف إلى التشويش وإثارة البلبلة لأغراض مشبوهة. ونظراً لما لوحظ من استغلال لبعض المعرفات والمواقع غير الرسمية تحمل اسم الحرمين الشريفين أو أحدهما أو أسماء أئمة وخطباء الحرمين الشريفين، تنشر محتوى غير صحيح أو موثق.

ولفت الأستاذ هاني حيدر إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي حسابات منتحلة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المتحدث الرسمي: إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة برصد الانتحالات لاسمها والأفراد والكيانات التابعة لها، وأسماء أصحاب المعالي والفضيلة أئمة وخطباء الحرمين الشريفين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للقيام بالإجراءات النظامية الحازمة بحق المنتحلين حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والحد من الجرائم المعلوماتية.